МЧС Беларуси получило от Литвы информацию о пожаре на Игналинской АЭС

Опубликовано: 30.11.2025 09:35 , Обновлено: 30.11.2025

В МЧС Беларуси сообщили, что получили официальную информацию об инциденте на закрытой уже более 15 лет Игналинской АЭС в Литве. Белорусские спасатели утверждают, что пожар был неопасным.

В МЧС рассказали, что, согласно сообщению литовской стороны, инцидент предварительно был оценён как «ниже шкалы» по Международной шкале ядерных и радиологических событий МАГАТЭ.

Международная шкала ядерных и радиологических событий (INES) — это система, используемая Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и его государствами-членами для информирования общественности о значимости ядерных и радиологических событий с точки зрения безопасности.

Все инциденты классифицируются по 8-балльной шкале, где 0 — незначительное для безопасности событие, а уровни 1—3 описывают аномалию, инцидент и серьезный инцидент, а уровни 4—7 — аварии с различными степенями последствий.

Таким образом, «ниже шкалы» может означать, что событие вообще не относится к опасным ни в каком виде.

В МЧС Беларуси рассказали, что по информации из Литвы, «в блоке фильтрации воздуха дробеструйной установки комплекса первичной переработки радиоактивных отходов произошло возгорание». При этом выброса радиоактивных материалов не произошло.

Ранее Telegraf.news писал, что министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси направило официальный запрос в Государственную инспекцию по безопасности атомной энергетики Литвы из-за инцидента на Игналинской атомной электростанции.

После того как стало известно о пожаре, вспыхнувшем на станции вечером 25 ноября, белорусские службы провели мониторинг радиационной обстановки на территории Браславского района Витебской области.

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