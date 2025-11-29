МИД Беларуси потребовал от Литвы срочно предоставить сведения о пожаре на Игналинской АЭС

Опубликовано: 29.11.2025 09:23 , Обновлено: 29.11.2025

Представитель министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков заявил, что Вильнюс не предоставил Минску официальной информации об инциденте на территории закрытой Игналинской АЭС, несмотря на прошедшие несколько дней.

“Мы требуем от Литвы немедленного предоставления полных данных об инциденте на Игналинской АЭС и в целом строгого соблюдения всех взятых на себя обязательств”, - говорится в его заявлении.

“Несмотря на действующие межправительственное соглашение, договоры между соответствующими регуляторами двух стран в области безопасности… до настоящего времени не получена официальная информация о данном инциденте”, - утверждает Варанков.

По его словам, в МИД Беларуси такой подход считают “циничным” на фоне требований Литвы о большей прозрачности в отношении Белорусской АЭС.

Варанков обвинил Литву в “системном пренебрежении” своими международными обязательствами.

Что произошло на Игналинской АЭС?

Ранее на этой неделе администрация остановленной более 16 лет назад Игналинской АЭС сообщила, что на территории предприятия произошел пожар. Возгорание случилось в отдельном комплексе по обращению с радиоактивными отходами (здание 130), расположенном более чем в 250 метрах от основных энергоблоков станции.

“В этом комплексе проводится первичная дезактивация радиоактивных отходов класса А (очень низкоактивных)”, - заявили в администрации АЭС.

“Во время работ по дезактивации в дробеметную машину, которая является специальным устройством для поверхностной обработки отходов (…), была загружена новая партия радиоактивных отходов – металла, дробеметная машина была закрыта и запущена в эксплуатацию. Через некоторое время послышался приглушенный звук, из фильтров машины пошёл дым”, – рассказала агентству BNS подробности инцидента представитель Игналинской АЭС Йолита Мажейкене.

По ее словам, увидев дым, работники отреагировали быстро, вызвали пожарных, и пожар был локализован примерно за двадцать пять минут.

“Причина пожара пока не ясна”, — говорит представитель станции.

По данным Центра радиационной защиты Литвы, радиационный фон окружающей среды не изменился, угрозы населению и окружающей среде нет.

“Радиационной опасности для жителей не зафиксировано (на месте уже проведены замеры радиоактивного фона окружающей среды, результаты не превышают установленных показателей) — инцидент не влияет на радиационную безопасность, поэтому оснований для беспокойства у жителей нет”, — говорится в сообщении регулятора.