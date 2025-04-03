"Манипулируют двумя абзацами" - Караев объяснил, кому из белорусов все равно не дадут отсрочку от армии

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Опубликовано: 03.04.2025 10:55 , Обновлено: 03.04.2025

Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев объяснил, кому из белорусских студентов не дадут отсрочку от армии. Особенности законодательства по данному вопросу он объяснил на примере одного гродненского студента, который поступил в один из вузов в России и оказался в числе тех, кто уклоняется от призыва в армию.

“Родители парня ищут лазейку для уклонения от призыва. Они придумали себе, что закон написан некорректно и неправильно и манипулируют двумя абзацами”, - так отреагировал Караев на обращение родителей призывника, которые пришли к нему на личный приём.

Речь идёт о двух положениях об отсрочке - для белорусов, которые учатся в самой Беларуси, и тех, кто учится за границей. Во втором случае на отсрочку от армии на время получения образования могут претендовать только те, кто учится за рубежом на очном отделении при направлении по государственным программам и по рекомендациям государственных органов, организаций и учреждений.

В данном же случае, Караев признал, что молодой человек поступил сам на действительно нужную, востребованную и дефицитную специальность, связанную с беспилотниками и искусственным интеллектом. По его словам, родители “пытаются нам внушить”, что обучение молодого человека “важнее, чем служба в армии”.

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“Им всё предельно чётко разъяснено и даже чисто по-человечески я им предложил компромисс: возвращайте сына из Москвы сюда, кайтесь, идите к следователю, а мы - власть - походатайствуем, чтобы это уголовное дело перешло на службу в армии”, - объяснил Караев, какую альтернативу уголовное преследованию за уклонение от службы предложили молодому человеку.

По мнению председателя Гродненского облисполкома, уклонение от армии - это не только “личное дело призывника или его родителей”, это “тот момент, на который смотрит общество”. Поэтому, по словам Караева, власти “здесь должны проявить твёрдость”.

“Нужно показать всем, что это - безальтернативно. Служить будут все, кому положено”, - заявил глава областного исполкома в эфире телерадиокомпании “Гродно”.

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