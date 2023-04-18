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Депутат рассказала, кому из белорусов дадут отсрочку от армии для учебы за границей

Депутат рассказала, кому из белорусов дадут отсрочку от армии для учебы за границей
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Депутат Палаты Представителей Валентина Ражанец рассказала о том, в каких случаях белорусским студентам, которые учатся в зарубежных вузах, будут давать отсрочку от призыва на срочную службу в армию или службу в резерве.

Изменения в условия предоставления отсрочек от призыва для белорусских студентов были внесены осенью прошлого года, однако в законе не было четко прописано, кому именно положена отсрочка, а кому - нет. Уточнить этот вопрос белорусские депутаты пообещали в законопроекте “Об изменении законов”, который 18 апреля рассматривается в Парламенте.

Как рассказала Валентина Ражанец, в процессе доработки законопроекта ко второму чтению в него внесли ряд изменений, в том числе, были сохранены отсрочки для тех, кто уже учится за границей. По словам депутата, нововведения коснутся только нынешних абитуриентов, передает Sputnik.

Как пояснила депутат, отсрочка будет предоставляться потенциальным призывникам в случаях, “если на день вступления в силу закона они обучаются в очной форме в учреждениях образования за границей и поступили в указанные учреждения в возрасте до 18 лет”.

Ражанец подчеркнула, что те студенты, которые поступили в иностранные вузы ранее и получили отсрочку от призыва, смогут пользоваться этой “льготой” до окончания учебы. Отметим, что в Беларуси отсрочка для получения высшего образования предоставляется людям призывного возраста только один раз.

Депутат также пояснила, что сейчас для получения образования за рубежом “отсрочка предоставляется только по государственным программам и по рекомендациям государственных органов, организаций и учреждений”.

Напомним, накануне в министерстве обороны Беларуси сообщили, что призыв на срочную и службу резерве в стране осуществляется на основании указа №19 от 24 января 2023 года. В нем предусмотрена и служба некоторых поступивших в вузы, но по желанию.

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В Минобороны напомнили, что начиная с 26 апреля 2023 в армию начнут отправлять срочников, которые не получили отсрочку. Всего планируют собрать «около 10 тыс человек», но призывные комиссии должны пройти 40 тыс.белорусов.

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