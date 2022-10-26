Макей улетел в Иран. Зачем?

Опубликовано: 26.10.2022 10:56 , Обновлено: 26.10.2022

Глава МИД Беларуси Владимир Макей 26 октября начал свой официальный визит в Иран. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

https://twitter.com/BelarusMID/status/1585163047429378049

С какой именно целью Макей прибыл в Иран, в МИД пока не сообщили.

Ранее, 16 сентября, Александр Лукашенко заявил президенту Ирана Эбрахиму Раиси, что «нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем».

Он приказал министру иностранных дел «интенсифицировать отношения» и провести их ревизию.

Напомним, что Иран, вероятно, поставляет свои дроны Россию, которая использует их на войне в Украине. Это официально отрицают и в Тегеране, и в Москве.

Однако недавно член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в эфире гостелеканала, думая, что его никто не слышит, проговорился, что Иран поставляет России дроны.

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Тем не менее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил, что в недавнем телефонном разговоре с Жозепом Боррелем он заявил о готовности Ирана сформировать группу расследователей из иранских и украинских военных экспертов, чтобы провести расследование использования иранских беспилотников в войне в Украине, передает Reuters.

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