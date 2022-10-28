Макей призвал Иран установить «новый мировой порядок»

Опубликовано: 28.10.2022 13:06 , Обновлено: 28.10.2022

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 27 октября в Иране заявил, что нужно создать новый мировой порядок.

«Та ситуация, которая была раньше, а именно доминирование так называемого коллективного запада в течение 500 лет, абсолютно неприемлема», — заявил он иранскому новостному агентству «Дом нации».

Поэтому Макей считает, что нужен «новый мировой порядок, который должен основываться на общепринятых принципах Устава ООН».

https://twitter.com/BelarusMID/status/1585587550021885953

По словам главы МИД, сейчас происходит «переформатирование международных отношений».

Он считает, что «Запад пытается навязать нашим суверенным странам свою политику, свое видение развития ситуации, свою волю, не обращая внимания на традиции, обычаи, нравы, психологические особенности наших народов».

Ранее Телеграф писал, что глава МИД Беларуси Владимир Макей 26 октября начал свой официальный визит в Иран. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Макей улетел в Иран. Зачем?

Накануне Александр Лукашенко заявил президенту Ирана Эбрахиму Раиси, что «нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем». Он приказал министру иностранных дел «интенсифицировать отношения» и провести их ревизию.

Кстати, недавно Макей заявил, что получил СМС из «одной очень далекой страны», которая по размерам не уступает Беларуси. Сообщение, по его словам, касалось санкций.

Макей рассказал, как получил СМС «из очень далекой страны»