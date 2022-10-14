Макей рассказал, как получил СМС «из очень далекой страны»

Опубликовано: 14.10.2022 10:25 , Обновлено: 14.10.2022

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что получил СМС из «одной очень далекой страны», которая по размерам не уступает Беларуси. Сообщение, по его словам, касалось санкций.

По утверждению Макея, его коллега написал ему, что США оказывают «жесточайшее давление» и «заставляют присоединится» к санкциям против Беларуси и России, а также «предпринимать конкретные действия» против стран, которые поддерживают их.

«Угрожают, что в случае, если вы не будете так поступать, то ваши счета в Соединенных Штатах будут заморожены, ваши родственники, дети не смогут обучаться в Соединенных Штатах Америки. Мы даже всех ваших студентов вышлем из США», — рассказал глава белорусского МИД о «смске» госагентству БелТА.

Макей считает, что это «методы действий так называемых демократических государств, которые видят, что цивилизованными способами никак не получается справиться с этой ситуацией, поэтому используют все жесточайшие методы давления, чтобы заставить мир развиваться по своему образу и подобию».

Ранее Телеграф писал, что министр иностранных дел Беларуси отправил «тайное» письмо в страны Евросоюза. Его опубликовал брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк, приближенный к властям ЕС.

«Письмо министра иностранных дел Беларуси некоторым коллегам в ЕС с жалобами на «охоту на ведьм» против Беларуси, новый «ледниковый период» и «берлинскую стену» в отношениях между ЕС и Беларусью и неприятие того, что Беларусь «каким-то образом участвовал в боевых действиях в Украине», — написал он.

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Позже пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз подтвердил, что такое письмо было отправлено в страны ЕС. По его словам, «это является обычной, рутинной дипломатической практикой».

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