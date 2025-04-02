Лукашенко запретил проводить «необоснованные совещания». Кому?

Опубликовано: 02.04.2025 12:47 , Обновлено: 02.04.2025

Александр Лукашенко 2 апреля подписал Директиву № 11 «О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины». Документ, принятый, как утверждает пресс-служба, в развитие недавних указов о «пятилетке качества» и повышении роли местных властей, провозгласил цель «кардинально повысить эффективность» госаппарата и укрепить дисциплину на всех уровнях.

Как следует из документа, необходимость таких мер вызвана «глобальными политическими и социально-экономическими вызовами».

Одним из заметных пунктов директивы стал прямой запрет на «необоснованное проведение совещаний, в том числе в дистанционном формате». Также предписано прекратить создание и работу различных советов, комиссий и экспертных групп, «подменяющих государственные органы», за исключением тех, что прямо предусмотрены законодательством.

Директива декларировала принцип невмешательства госорганов и должностных лиц «в компетенцию друг друга», потребовав «неукоснительного следования конституционному принципу разделения властей».

Значительное внимание уделено дебюрократизации. Ставится задача поэтапно внедрять цифровые технологии, минимизировать бумажный документооборот, сократить сроки создания и модернизации госинформсистем (до одного года, если иное не определено высшим руководством), а также предельно снизить количество согласований для принятия решений.

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Документ усилил требования к исполнительской дисциплине. Теперь её состояние станет одним из ключевых критериев оценки работы госорганов и их руководителей. Предусмотрена обязательная оценка дисциплины, которая будет учитываться при продлении контрактов, аттестации, повышении в должности и представлении к наградам.

Директива также указала на «неотвратимость и справедливость мер ответственности» за нарушения. В частности, повторный возврат некачественных документов на доработку или невыполнение поручений в срок может повлечь дисциплинарные взыскания как для исполнителей, так и для руководителей. Руководители, не обеспечившие должный уровень дисциплины, могут быть направлены на досрочную аттестацию.

Среди других мер — «повышение эффективности» заграничных командировок с обязательным обоснованием их необходимости и ожидаемых результатов, оптимизация сбора отчётности, а также обеспечение информационной безопасности, названное «одним из важнейших требований исполнительской дисциплины».

Контроль за выполнением директивы возложен на Администрацию президента.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

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