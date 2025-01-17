Лукашенко объявил о начале «пятилетки качества». Что это значит?

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Опубликовано: 17.01.2025 18:23 , Обновлено: 17.01.2025

Александр Лукашенко подписал указ, объявляющий 2025-2029 годы в Беларуси «пятилеткой качества». Этот период, как заявлено, охватит все сферы жизни государства и общества. Основными целями названы повышение качества жизни людей, конкурентоспособности белорусской экономики и совершенствование общественных отношений.

Планируется, что за это время в стране появятся новые современные предприятия, а старые — модернизируют. Также власти запланировали внедрять цифровые технологии, чтобы Беларусь меньше зависела от других стран в технологическом плане.

Власти намерены и дальше в течение пятилетки повышать уровень зарплат в Беларуси, при этом стремясь избежать резких скачков цен. Образование, медицина и социальная помощь должны стать лучше и доступнее. Также в планах — развивать ЖКХ, транспорт и связь. Очередей в госучреждениях и бумажной волокиты, согласно указу, должно стать меньше как для простых людей, так и для бизнеса.

Кроме того, государство заявило о поддержке общенационального диалога, семейных ценностей и патриотизма.

Но чтобы всё это заработало, нужны усилия не только чиновников, но и всех граждан, а также частных и государственных компаний. Правительству и местным властям поручено разработать конкретные меры, чтобы выполнить всё задуманное, сообщили в пресс-службе политика.

Ранее редакция Telegraf.news рассказывала, что Лукашенко поручил новому главе МАРТ «изучить опыт советской торговли» для того, «чтобы цены не скакали вверх».

«Чтобы цены не скакали вверх» — Лукашенко поручил новому главе МАРТ «изучить опыт советской торговли»