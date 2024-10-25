Опубликовано: 25.10.2024 17:16 , Обновлено: 25.10.2024

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в страну из-за его поездки на саммит БРИКС в Казани, передало международное информагентство Agence France-Presse. Накануне украинская сторона заявила, что 24 октября в мире отмечают Международный день ООН, и именно в этот день Гутерриш встретился с Путиным.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Антониу Гуттериш приехал ради этого мероприятия в Казань, а в июне на «саммите мира» в Швейцарии при этом отсутствовал. Владимир Зеленский добавил, что «некоторые функционеры» ООН «предпочитают искушения в Казани, а не содержание Устава ООН».

“Сегодня, в день Объединённых Наций, это важно, что мир не забывает о целях и принципах Устава ООН и цели создания этой организации. Хотя даже некоторые её функционеры предпочитают искушения в Казани, а не содержание Устава ООН, всё же наш мир построен таким образом, что права наций и нормы международного права имеют и будут иметь значение”, — отметил президент Украины накануне вечером.

В свою очередь собеседник международного агентства Agence France-Presse заявил, что после саммита в Казани генсек ООН хотел приехать в Украину, однако Зеленский отказал ему в этом. “Так что Гутерриша здесь не будет, в частности из-за оскорбления здравомыслия и международного права в Казани», — подчеркнул источник на условиях анонимности. В публичном расписании на сайте генсека ООН говорится, что после саммита БРИКС он вернётся в Нью-Йорк 27 октября.

Ранее Telegraf.news писал, что семь стран-членов НАТО высказались против того, чтобы Украина стала полноправным участником Организации Североатлантического договора. По информации американской газеты Politico, больше всего этого не хотят США и Германия, два крупнейших сторонника Киева, которые боятся оказаться втянутыми в войну с Россией.

Cемь стран-членов НАТО выступили против вступления Украины в Альянс — Politicо