Опубликовано: 31.10.2024 07:51 , Обновлено: 31.10.2024

США и Швейцария ужесточили экономические санкции против Беларуси. В обоих случаях речь идёт о расширении уже действующих ограничений на сотрудничество с белорусскими компаниями, которые, по мнению американских и европейских властей, связаны с военно-промышленным комплексом России.

Так, за сотрудничество с белорусскими компаниями под американские экономические санкции попали три компании, базирующиеся в России, и одно, базирующееся в Китае:

Morotack Tianjin Technology Co Ltd China - за “продажу критически важных компонентов для военной продукции” Рогачевскому заводу “Диапроектор”,

ООО “Прецизионные лазерные системы” - за поставки волоконных лазеров, которые используются в том числе для производства прицелов для танков “Сосна-У”, которые затем, как заявляют в Госдепе США, поставляются белорусскому предприятию “Пеленг”,

российское оптико-механическое конструкторское бюро “Астрон” - за поставки деталей для тепловизоров на Минский механический завод имени С.И. Вавилова,

ООО “Инновационное предприятие “НЦВО — Фотоника” - за сотрудничество с Рогачевским заводом “Диапроектор”.

Что касается швейцарских санкций, то, по сути, страна просто присоединилась к санкциям Европейского союза, введённым в июне 2024 года. По решению Федерального совета Швейцарии, новые экономические ограничения вступят в силу уже сегодня, 31 октября 2024 года. Они предполагают:

запрет на инвестиции в компании, работающие в белорусском энергетическом секторе,

запрет на импорт золота, алмазов, угля и сырой нефти белорусского происхождения,

запрет на экспорт в Беларусь предметов роскоши, товаров для переработки нефти и сжижения природного газа, авиационного топлива и топливных присадок, а также любой продукции, которая теоретические может “укрепить белорусский промышленный потенциал”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что официальный Минск называл санкции ЕС, введённые этим летом, “бесперспективными” и направленными на достижение “деструктивных целей”. В Министерстве иностранных дел Беларуси обещали странам, присоединившимся к европейским санкциям, “ответными ассиметричными мерами”, которые “усложнят работу субъектов из недружественных стран”.

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