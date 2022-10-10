Лукашенко внезапно позвал силовиков на совещание

Опубликовано: 10.10.2022 11:06 , Обновлено: 10.10.2022

Александр Лукашенко 10 октября собрал на совещание военных и силовиков. Об этом сообщили в его пресс-службе.

О причинах внезапного заседания пока неизвестно.

«Пул в ожидании комментариев по обстановке», — отметили в телеграм-канале пресс-службы Лукашенко.

Ранее Телеграф писал, что в МИД Украины сообщили 9 октября, что в субботу вечером украинского посла вызвали в МИД Беларуси в Минске, где вручили ноту. В ней говорилось, что Украина готовится нанести удар по Беларуси. В пресс-службе белорусского ведомства о такой встрече ничего не сообщали.

По данным украинских источников, посла Украины Игоря Кизима вызвали в МИД Беларуси 08.10.2022 за полтора часа до полуночи. Заместитель начальника одного из управлений МИД Беларуси вручила ему ноту с обвинениями о подготовке удара по Беларуси.

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В свою очередь глава Погранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо пожаловался, что он и его подчинённые испытывают давление на границе с Украиной.

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