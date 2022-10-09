Минск ждет удара по Беларуси со стороны Украины - Киев. В Вильнюсе ответили

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Опубликовано: 09.10.2022 11:04 , Обновлено: 09.10.2022

В МИД Украины сообщили 9 октября, что в субботу вечером украинского посла вызвали в МИД Беларуси в Минске, где вручили ноту. В ней говорилось, что Украина готовится нанести удар по Беларуси. В пресс-службе белорусского ведомства о такой встрече ничего не сообщали.

По данным украинских источников, посла Украины Игоря Кизима вызвали в МИД Беларуси 08.10.2022 за полтора часа до полуночи. Заместитель начальника одного из управлений МИД Беларуси вручила ему ноту с оьвнинерямив подготовке удара по Беларуси.

Украинский МИД решил ответить на обвинения. В Киеве утверждают, что информация о подготовке удара не соответствует действительности.

“Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины”, - заявили в МИД Украины.

“Призываем белорусский народ не поддаваться провокациям. Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН. Власти в Беларуси должны перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины», - заявили в МИД Украины.

В Литве отреагировали

Тем временем, на вызов посла Украины в МИД Беларуси отреагировали в Литве.

“Беларусь официальная обвинила Украину в подготовке нападения, чтобы оттянуть ВСУ к границе с Беларусью”, - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

“Вместо тактического ядерного оружия активируют Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее. Цель-отвести как можно больше украинских сил с фронта к границе с Беларусью”, - отметил Анушаускас.

“Ждать никто не будет” - Иранские беспилотники в Беларуси - цель Украины?

Возможно, МИД Беларуси отреагировал на сообщения украинских военных и советника ОП Украины Арестовича. А может, на встречу Владимира Макея с послом России Грызловым 7 октября в Минске.

Тем не менее, региональное управление Сил территориальной обороны Украины «Запад» со ссылкой на разведку сообщило за несколько дней до этого о том, что в Беларусь прибыли иранские беспилоники, переданные Тегераном России для атак по Украине.

Якобы 20 иранских беспилотников Shahed-136 были доставлены на аэродром Лунинец. От этого белорусского города до границы с Ровенской областью Украины всего 55 км.

«Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины. Поэтому призываем ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигналы воздушной тревоги!» – сказано в сообщении украинской теробороны.

Ранее Телеграф также сообщил, что советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 28 сентября заявил, что украинские военные в случае скопления российских войск на территории Беларуси могут нанести превентивные удары.

Напомним, что глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью France 24 заявил, что Минск не собирается воевать с Киевом.

Советник Зеленского намекнул на возможность превентивного удара по Беларуси — «Ждать уже никто не будет»