Лукашенко внезапно полетел к Путину в Сочи

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Опубликовано: 26.09.2022 10:42 , Обновлено: 26.09.2022

В тг-канале "Пул первого", который администрирует пресс-служба Александра Лукашенко, сообщили что он находится в Сочи с "рабочим визитом" и намерен встретиться с Владимиром Путиным. Этот визит и встречу ранее не анонсировали как в Беларуси, так и в России.

Когда Александр Лукашенко успел отбыть в Россию, в его пресс-службе не сообщили. Однако известно, что встреча 26 сентября уже началась.

Известно, что самолёт Александра Лукашенко Boeing 767−32KER под номером EW-001PB улетел в Сочи ещё 24 сентября. Что отследили энтузиасты на соответсующих всем доступных сервисах в Интернете. Однако официальные источники не сообщали о визите Александра Лукашенко в соседнюю страну.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 2 июля заявил перед собранными для его выступления чиновниками, что Путин не ходит “по Беларуси пешком и все решает”.

Новость Телеграф

В то же время, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью France 24, что наша страна не планирует участвовать в войне в Украине. А на вопрос о признании легитимности “референдумов”, проводимых на занятых российскими войсками украинских территориях был не так конкретен.

Макей ответил, признает ли Беларусь российские «референдумы» на территории Украины — «Никто не может точно сказать»