Linava пригрозила перекрыть в Литве дороги из-за заблокированных в Беларуси фур

Опубликовано: 11.11.2025 13:49 , Обновлено: 11.11.2025

Члены Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков (Linava) пригрозили перекрыть в Литве дороги из-за заблокированных в Беларуси фур. Об этом 11 ноября предупредил президент ассоциации Эрландас Микенас.

По словам Микенаса, на такую крайнюю меру готовы пойти сами литовские перевозчики, возмущённые тем, как развивается ситуация на белорусско-литовской границе. Решение по этому вопросу члены Linava планируют принять на съезде в эту среду, 12 ноября.

“Это решение не зависит от меня, завтра у нас общее собрание членов – съезд, и мы чувствуем настроение перевозчиков. Есть предложения о перекрытии дорог и подобных акциях. Мы успокаиваем, разъясняем, но я не могу гарантировать, какое решение завтра примет высший руководящий орган ассоциации”, - процитировало Микенаса литовское издание LRT.

То, что власти Беларуси разрешат перевозчикам просто вернуться домой на условиях, озвученных литовской стороной, Микенас считает маловероятным, поскольку Минск уже отклонил неоднократные просьбы Вильнюса открыть пограничные переходы Мядининкай и Шальчининкай для литовских фур. Белорусские власти готовы сделать это только в случае полноценного возобновления работы литовских погранпунктов.

“Пока граница не будет открыта, грузовики не уедут”, — дал свой неутешительный прогноз президент Linava.

Одновременно с этим он выразил уверенность в том, что те транспортные средства, которые откажутся соблюдать требования белорусских властей и не переедут на специально выделенную для них парковку, будут в итоге конфискованы.

Такую возможность, как ранее сообщал Telegraf.news, вчера не стал исключать и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он обвинил власти Литвы в «мышковании», когда поняли, что после закрытия границы с Беларусью сложилась «непростая ситуация».

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По оценкам Литвы, в Беларуси осталось порядка 400-500 фур с литовскими номерами. В Минске говорят о более чем 1000 грузовиков.