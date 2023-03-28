Лукашенко уволил замминистра обороны
Вечером 28 марта стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ об увольнении заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Сергей Симоненко, который являлся начальником вооружения Вооруженных Сил Беларуси.
Генерал-майор Сергей Симоненко ушел в итоге в отставку “по болезни с правом ношения военной формы одежды и знаков различия”. Он занимал покинутую должность с 22 мая 2017 года. На его место был назначен генерал-майор Андрей Федин.
Напомним, что в декабре 2022 года Александр Лукашенко подписал указ об увольнении в запас генерал-майора Андрея Некрашевича с должности начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси.
В указе тогда говорилось, что решение было принято в связи с возрастом генерала. Ему разрешили носить военную форму и знаки различия.