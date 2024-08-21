Лукашенко утвердил положение о ремесленниках и налогах для них. Что запретил использовать в работе?

Опубликовано: 21.08.2024 22:15 , Обновлено: 21.08.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа подписал Указ № 328 "Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности". Среди прочего он включает положение, которое определяет нюансы продажи изготовленных ремесленниками товаров, налогообложения и не только.

Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, Совет Министров до 1 сентября должен определить перечень видов ремесленной деятельности. С 1 октября регистрировать физические лица в качестве ремесленников будут согласно этому списку.

“В этот перечень, в частности, планируется включить кузнечное дело, художественную обработку и роспись изделий из дерева, камня, керамики, изготовление пряжи, а также отдельные традиционные национальные виды ремесел”, - перечислили в пресс-службе главы государства.

Там дополнили, что местные органы власти смогут определять дополнительные виды ремесленной деятельности на своей территории. В пресс-службе также рассказали, что заниматься ремесленной деятельностью можно будет при уплате налога на профессиональный доход либо ремесленного сбора.

Вот по каким основаниям, согласно указу, местные органы власти будут принимать решение об уплате физлицом ремесленного сбора:

наличие статуса народного мастера,

членство в Белорусском союзе мастеров народного творчества,

работа в должности мастера народных промыслов (ремесел) в бюджетной организации,

получение пенсии по возрасту или за выслугу лет,

инвалидность I или II группы,

проживание в малонаселенном пункте (до 50 человек).

Чтобы начать заниматься ремесленной деятельностью, нужно будет заплатить налог на профессиональный доход (то есть встать на учет в налоговый орган) или ремесленный сбор.

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Указ запретил использовать в ремесленной деятельности:

бивни и клыки слона,

бегемота,

моржа,

нарвала,

кабана,

рога носорога,

зубы всех животных,

драгоценные металлы и камни.

Ремесленники смогут продавать свои товары на:

торговых местах,

ярмарках,

арендуемых площадях в торговых объектах,

в торговых центрах,

интернете,

и не только.

Указ позволяет им передавать свои товары юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для реализации по гражданско-правовым договорам. Также в документе сказано, что ремесленники смогут обучать ремесленной деятельности на безвозмездной основе других людей (учеников). Причем сырье, материалы, инструменты, необходимые для обучения, приобретает ремесленник за свои средства.

[info_b]Полностью с текстом указа президента можно ознакомиться здесь. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что правительство Беларуси 1 июля 2024 года утвердило перечень разрешенных видов деятельности для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Так, за ИП остались такие виды деятельности, как розничная торговля, услуги общепита, ремонт автомобилей и мотоциклов и не только.

Для ИП — более 120, для самозанятых — около 80. Совмин опубликовал список разрешённых видов деятельности