Лукашенко улетел в Москву в день рождения Путина
В понедельник, 7 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Москву. В этот день его российский коллега Владимир Путин отмечает день рождения. Однако, главной целью нынешнего визита в Москву для Лукашенко станет отнюдь не неформальные встречи, сообщили в его пресс-службе.
Как известно, Путину сегодня исполняется 72 года. По этому случаю Лукашенко утром направил ему свои поздравления, выразив, в числе прочего, уверенность в том, что Беларуси и России “сообща удастся открыть новые горизонты” и “наметить перспективные направления сотрудничества, отвечающие современным вызовам”.
А уже через пару часов Лукашенко поднялся на борт своего самолёта, чтобы отправиться с официальным визитом в Москву, о котором российское руководство сообщало на прошлой неделе.
Как пояснили в Администрации президента Беларуси, главной целью визита станет заседание Совета глав государств - участников СНГ, которое намечено на 8 октября. Там отметили, что повестка завтрашнего саммита “весьма широкая” и стороны планируют обсудить вопросы, связанные со следующими сферами многостороннего сотрудничества:
- обеспечением безопасности,
- сферой высоких технологий,
- торгово-экономических отношений,
- культурно-гуманитарным сотрудничеством.
“Программой рабочего визита Александра Лукашенко также запланированы мероприятия в рамках неформального общения лидеров стран”, - добавили в пресс-службе Лукашенко.
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Ранее Telegraf.news рассказал, что последний раз президент Беларуси летал с рабочим визитом в Россию в июле этого года. Тогда, согласно информации его пресс-службы, помимо официальных переговоров Лукашенко вместе с Путиным побывали на острове Валаам в Карелии, где посетили Спасо-Преображенский мужской монастырь, храм Смоленской иконы Божией Матери и часовню Царственных Страстотерпцев, после чего продолжили общение в закрытом формате.
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