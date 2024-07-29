"Должен быть результат" – Лукашенко запретил правительству и депутатам ездить в "туристические поездки"

Опубликовано: 29.07.2024 12:21 , Обновлено: 29.07.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 29 июля, собрал руководитель свой Администрации, а также правительства и Совмина на совещание по международным вопросам. В ходе обсуждения обсудят приоритетов внешней политики Лукашенко выразил недовольство "полутуристическими поездками", в которые нередко оправляют официальные парламентские делегации для налаживания связей с иностранными партнёрами.

По словам Лукашенко, которого процитировал Telegram-канал “Пул Первого”, международная повестка для белорусских властей “остаётся крайне напряжённой”, поэтому график официальных международных встреч - “достаточно насыщенный”.

Президент потребовал от своей Администрации и членов правительства “предельной концентрации внимания на состоявшихся и будущих мероприятиях” и раскритиковал за отсутствие результата.

“Мы очень правильно принимаем решения, посещая те или иные государства. Рисуем перспективы, планы. Но потом оказывается, что мы или не хотим, или, как обычно, нам бывает лень выполнить то, о чем договаривались. И получаются полутуристические поездки”, - заявил Лукашенко.

По его словам, роль президента сводится к тому, чтобы “открыть окно в том или ином направлении”, а также заложить “основу, фундамент для будущих договоренностей членов правительства и премьер-министра”.

“А уже правительство должно реализовывать договоренности. Туристических поездок быть не должно. Должен быть результат”, - потребовал Лукашенко.

Напомним, неделю назад премьер-министр Беларуси Роман Головченко вернулся из длительного тура по странам Латинской Америки, в ходе которого посетил Венесуэлу, Никарагуа и Кубу и помимо переговоров с представителями местных властей принял там участие в ряде официальных и торжественных мероприятий. Общаясь с журналистами по итогам поездки, Головченко заявил, что в ходе этих поездок у него не было свободного времени даже на шоппинг.

В свою очередь сам Александр Лукашенко на днях вернулся из официальной поездки в Россию. Там он встретился со своим коллегой Владимиром Путиным на острове Валаам в Карелии. Согласно информации Администрации Лукашенко, помимо официальных переговоров президенты вместе побывали в Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и часовню Царственных Страстотерпцев, послечего продолжили общение в закрытом формате.

Лукашенко улетел в Россию на встречу с Путиным. Что решили обсудить?