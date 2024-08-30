Путин к дню рождения Лукашенко наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного

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Опубликовано: 30.08.2024 10:19 , Обновлено: 30.08.2024

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, который также занимает пост председателя Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси, орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ датирован пятницей, 30 августа, когда Александр Лукашенко отмечает свой День рождения.

Информация о награждении Лукашенко появилась на официальном сайте Кремля.

В указе значится, что орденом белорусского президента удостоили “за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства” между Россией и Беларусью, а также за “укрепление дружественных связей между российским и белорусским народами” и “за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства”.

[info_b]Орден Святого апостола Андрея Первозванного - это высшая государственная награда Российской Федерации, которую начали выдавать с 1998 года. Исторически награда стала “преемницей” одноименного первого по времени учреждения русского императорского ордена, выдаваемого за особые заслуги с 1698 по 1917 год.

В президентском указе значится, что орден может выдаваться не только гражданам России, но и руководители зарубежных государств - “за выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией”.[/info_b]