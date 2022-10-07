Лукашенко спустя 9 дней снова улетел в Россию

Опубликовано: 07.10.2022 09:53 , Обновлено: 07.10.2022

Александр Лукашенко 7 октября вылетел в Санкт-Петербург. С его последнего визита в Россию прошло 9 дней.

На этот раз Лукашенко планирует принять участие в неформальном саммите глав государств — участников СНГ. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Будут ли личные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которому как раз 7 октября исполнилось 70 лет, пока неизвестно.

Напомним, в предыдущий раз он встретился с Путиным в Сочи 26 сентября. При этом, известно, что самолет Александра Лукашенко Boeing 767−32KER под номером EW-001PB улетел в Сочи еще 24 сентября. Этот визит ранее не анонсировали как в Беларуси, так и в России.

27 сентября Лукашенко неожиданно остался в Сочи еще на один день.

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А 28 сентября он снова без анонсов и предупреждений сменил свое местоположение и перебрался в самопровозглашенную Абхазию.

После этого визита белорусского посла в Тбилиси Анатолия Лиса вызвали «на ковер» в МИД Грузии.

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