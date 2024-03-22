Единогласно. В Палате представителей Беларуси выбрали нового главу

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Опубликовано: 22.03.2024 12:38 , Обновлено: 22.03.2024

В Палате представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва выбрали нового председателя. Им стал бывший глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, сообщило БелТА.

Нового председателя избрали путем тайного голосования во время первого заседания первой сессии Палаты представителей.

Кандидатуру Сергеенко поддержали единогласно: 109 депутатов из 109 присутствующих.

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Игорь Сергеенко родился в 1963 году в д. Столица Шарковщинского района Витебской области. В 1984 году окончил Белгосуниверситет, в 2006-м - Академию управления при Президенте Беларуси.

В 1989-2010 годах служил на различных должностях в органах Комитета государственной безопасности (КГБ). В 2010 году Сергеенко назначили начальником управления КГБ по Могилевской области, в 2013-м - первым заместителем председателя КГБ по контрразведывательной деятельности.

C декабря 2019 года занимал должность главы Администрации Президента.

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Напомним, 25 февраля 2024 года в Беларуси прошли выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва. Кроме 110 депутатов Палаты представителей, по информации Центризбиркома страны, белорусы избрали также 12 511 депутатов местных Советов депутатов всех уровней. По официальным данным, явка на выборах составила 73,1%.

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