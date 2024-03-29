В Ошмянском районе после визита Лукашенко на поля отправили военных, студентов и рабочих заводов. Зачем?

Опубликовано: 29.03.2024 09:10 , Обновлено: 29.03.2024

После рабочей поездки Александра Лукашенко в Ошмянский район на поля отправили около 200 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

По информации Минсельхозпрода, работников и студентов Ошмянского района задействовали в работах по уборке камней с местных полей, которые во время своего визита заметил глава государства.

“На уборку камней с полей района вышли не только аграрии. На помощь к ним в лучших традициях толоки поспешили работники промышленных предприятий и социальной сферы, учащиеся аграрно-экономического колледжа и даже армейских подразделений. Всего около 200 человек. Задействована необходимая техника”, — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Работы по сбору камней в ведомстве планируют завершить к 20 апрелю. Весь “каменный урожай” решили использовать “при возведении фундаментов на стройках региона”. Его вывоз должен обеспечить “надлежащую подготовку почвы” и сберечь “дорогостоящие узлы и механизмы сельскохозяйственной техники”, считают в Минсельхозпроде.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Александр Лукашенко прибыв в Ошмянский район приказал уничтожать всех “провокаторов” на белорусской границе.

Лукашенко приказал уничтожать нарушителей белорусской границы