"Передайте им" — Лукашенко пообещал участвовать в выборах президента в 2025 году

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Опубликовано: 25.02.2024 11:31 , Обновлено: 25.02.2024

Александр Лукашенко 25 февраля после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных cоветов депутатов заявил, что пойдет на следующие президентские выборы, которые должны пройти в 2025 году.

“Пойду-пойду-пойду. Передайте им [оппозиции], что пойду!”, — сказал он, сообщила пресс-служба.

Лукашенко также заявил, что “сценарии беглых относительно Беларуси нереализуемы” и добавил, что “надо видеть свои цели, свои интересы”.

Напомним, президентские выборы должны пройти в Беларуси в 2025 году. По словам главы Центризбиркома Игоря Карпенко, их нужно провести “не позднее 20 июля”.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко поручил государственным органам системы обеспечения нацбезопасности готовиться к новым “триггерам для дестабилизации общества” в период электоральной кампании и формирования Всебелорусского народного собрания. 20 февраля, на расширенном совещании с руководящим составом госорганов он озвучил три потенциально возможных сценария развития событий в Беларуси, к которым, по его словам, сейчас “прорабатывают зарубежные спецслужбы”.

«Пойдут на всё» — Лукашенко озвучил 3 сценария госпереворота в Беларуси, которые «прорабатывают зарубежные спецслужбы»