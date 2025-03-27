Лукашенко сменил мэра Могилёва и провёл перестановки в дипкорпусе. Кого ещё назначил?

Опубликовано: 27.03.2025 13:33 , Обновлено: 27.03.2025

Александр Лукашенко провёл "кадровый день", назначив и согласовав новых руководителей на посты в своей Администрации, Национальном банке, дипломатическом корпусе, местной вертикали власти и госпредприятиях. Кадровые решения сопровождались характерными для президента напутствиями и требованиями к новым назначенцам.

Одним из самых обсуждаемых стало назначение нового председателя Могилёвского горисполкома — им стал Сергей Чертков (бывший гендиректор Могилевлифтмаша). Лукашенко поставил ему прямую задачу «доводить до ума» областной центр, отметив, что город «отстаёт от других городов, практически от всех», находясь, по его предположениям, на одном уровне с Брестом. «Нам надо доводить до ума и Брест, и Могилёв. Особенно Могилёв», — процитировала политика его пресс-служба.

Лукашенко призвал Черткова работать «честно» и развивать Могилёв, используя его «жемчужины», к примеру, побережье Днепра.

До 4 марта горисполком возглавлял Александр Студнев, ставший главой Минстройархитектуры.

Помимо Могилёва, новые руководители согласованы:

На должность зампредседателя Гомельского облисполкома (экономика, промышленность) — Ксения Пантюхова.

(экономика, промышленность) — Ксения Пантюхова. На должность председателя Бобруйского райисполкома — Михаил Крицкий.

— Михаил Крицкий. На должность председателя Кричевского райисполкома — Алексей Шарай.

— Алексей Шарай. На должность председателя Круглянского райисполкома — Иван Багель.

— Иван Багель. Главой администрации Новобелицкого района Гомеля стал Сергей Янкович.

стал Сергей Янкович. Главой администрации Московского района Минска назначен Сергей Рубанов.

назначен Сергей Рубанов. Главой администрации Фрунзенского района Минска — Артём Шегидевич.

— Артём Шегидевич. Алексей Васюченко стал управляющим делами Гомельского облисполкома .

Серьёзные изменения коснулись внешнеполитического ведомства и загранучреждений:

Юрий Амбразевич с поста замминистра иностранных дел назначен послом при Святом Престоле .

. На освободившееся место замминистра согласован Игорь Секрета (ранее — начальник управления внешней политики АП).

согласован Игорь Секрета (ранее — начальник управления внешней политики АП). Начальником управления внешней политики АП станет Дмитрий Мирончик (переходит из МИД).

станет Дмитрий Мирончик (переходит из МИД). Игорь Белый (ранее посол в ЮАР) возглавит посольство в ОАЭ (и по совместительству в Кувейте).

(и по совместительству в Кувейте). Анатолий Бубен (экс-директор СЭЗ «Минск») станет послом в Молдове .

. Андрей Андреев (экс-генконсул в Шанхае) назначен послом в Бразилии (и по совместительству в Парагвае и Уругвае).

(и по совместительству в Парагвае и Уругвае). Анатолий Глаз (посол в Турции) теперь также назначен послом в Ираке по совместительству.

по совместительству. Назначены новые генеральные консулы : Игорь Сокол во Владивостоке, Сергей Чичук в Екатеринбурге и Олег Швец в Нижнем Новгороде.

Но и в центральных органах власти произошли заметные рокировки.

Дмитрий Матусевич, ранее возглавлявший Госкомитет по имуществу, назначен заместителем главы Администрации президента . Лукашенко предупредил его о «горячей сковородке» на новой должности и повышенной «ответственности».

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Александру Егорову, который переместился с поста замглавы Администрации президента на должность первого заместителя председателя правления Национального банка , Лукашенко предупредил, «чтобы голова не закружилась от такой карьеры», и поручил загрузить его «на всю катушку», даже «несвойственными вопросами». «Мы не забыли, что с тебя можно „выдавить“ ещё чего-то большего», — добавил он.

Среди прочих кадровых решений:

Тимофей Жигарев назначен первым заместителем председателя Белстата , Алексей Ярковец — заместителем председателя .

Дмитрий Семёнов возглавил РУП «Национальная киностудия „Беларусьфильм“» .

Денис Юрченко стал гендиректором холдинга «Белорусская стекольная компания» .

Николай Казаков назначен ректором Белорусского госуниверситета транспорта .

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