"Ломать не собираюсь" - Головченко ответил на "инсинуации", рассказал про "бесшовность" и пообещал "дедолларизацию" белорусов

Опубликовано: 22.03.2025 09:43 , Обновлено: 22.03.2025

Недавно ещё глава правительства, а теперь председатель Нацбанка Роман Головченко собрал 21 марта у себя представителей всех банков Беларуси, чтобы отреагировать на "инсинуации" в связи с его назначением. Не забыл он, при этом, призвать банки внедрять модный искусственный интеллект и пообещал продолжить "дедолларизацию".

“В связи с принятыми на прошлой неделе главой государства кадровыми решениями в банковском сообществе в экспертных кругах возникли вопросы относительно того, будут ли изменения в денежно-кредитной политике Национального банка и реализации других уставных функций. Где-то начались и определенные инсинуации. В связи с этим я принял решение пригласить всех руководителей банков, чтобы довести свою позицию и ответить на имеющиеся вопросы”, - так экс-премьер повесил свое приглашение главам банков.

Головченко заявил, что за годы его премьерства Совмин и Нацбанк начали “дедолларизацию экономики и серьезно укрепили доверие к национальной валюте”. При этом новый глава Нацбанка считает, что все это было сделано “без перекосов и структурных дисбалансов”. Головченко пообещал, что “этот курс будет продолжен”.

Свое назначение главой Нацбанка он назвал “бесшовным”, так как в бытность главой правительства, по его словам, и так занимался экономикой. Поэтому на посту руководителя главного банка Беларуси он себе поставил те же задачи, что и раньше.

“Необходимо обеспечивать экономический рост, сохранять макроэкономическую стабильность и устойчивость банковской системы. Нам это удавалось, несмотря на санкции. В непростой для экономики период финансовая система подтвердила свою устойчивость. Мы искали и находили инструменты для поддержки экономики. Где-то спорили, но всегда находили конструктивные решения”, - заявил Роман Головченко.

“Работая с вами, я всегда видел, что здесь хорошая атмосфера для принятия взвешенных решений, учитываются мнения всех - от заместителей председателя до экспертов, которые глубоко погружены в тему. Я эту систему ломать не собираюсь. Важно со всех сторон проанализировать проблему и принять верное решение”, - пообещал экс-премьер.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 10 марта объяснил назначения нового премьер-министра и председателя правления Национального банка. Он рассказал, кто, по его мнению, долго сидел “на горячей сковородке” и кто “может резко крутануть”.

«Можете резко крутануть» — Лукашенко объяснил назначения премьер-министра и главы Нацбанка. Что за «горячая сковородка»?