Лукашенко назначил нового вице-премьера

Опубликовано: 03.03.2025 13:23 , Обновлено: 03.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта назначил Владимира Караника заместителем премьер-министра, курирующего социальную сферу. После других кадровых назначений большая часть министров осталась на своих должностях.

Владимир Караник раньше занимал пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета. А в 2019-2020 годах, напомним, он был министром здравоохранения.

Владимир Караник

Кто займет место главы Гродненского облисполкома, пока неизвестно. Первым вице-премьером, как и ранее, остался Николай Снопков, а руководителем Аппарата Совмина - Константин Бурак.

Фото: president.gov.by

Также глава государства оставил на своих местах в новом правительстве глав следующих министерств и ведомств:

Министерства антимонопольного регулирования и торговли (Артур Карпович), Министерства внутренних дел (Иван Кубраков), Министерства здравоохранения (Александр Ходжаев), Министерства иностранных дел (Максим Рыженков), Министерства информации (Марат Марков), Министерства культуры (Руслан Чернецкий), Министерства обороны (Виктор Хренин), Министерства образования (Андрей Иванец), Министерства по налогам и сборам (Дмитрий Кийко), Министерства по чрезвычайным ситуациям (Вадим Синявский), Министерства спорта и туризма (Сергей Ковальчук), Министерства труда и социальной защиты (Наталия Павлюченко), Министерства финансов (Юрий Селиверстов), Министерства экономики (Юрий Чеботарь), Министерства юстиции (Евгений Коваленко), Государственного комитета по имуществу (Дмитрий Матусевич), Государственного пограничного комитета (Константин Молостов), Государственного таможенного комитета (Владимир Орловский).

Назначая этих людей, Лукашенко назвал этот состав правительства “новым старым”.

Сохранят или нет свои должности действующие премьер-министр, министр архитектуры и строительства, министр жилищно-коммунального хозяйства, министр лесного хозяйства, министр промышленности, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, министр сельского хозяйства и продовольствия, министр транспорта и коммуникаций, министр энергетики, пока неизвестно.

“Еще раз хочу обозначить особенность работы будущего правительства, на которой буду настаивать. Эта особенность заключается в том, что значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра”, - утверждает президент.

По его словам, премьер-министр “организовывает работу правительства, ведет заседания правительства, но ни в коем случае не принимает каких-то единоличных решений и не довлеет над членами” Совмина.

“Основной задачей для этого [экономического. - прим. ред.] блока и Николая Геннадьевича [Снопкова. - прим. ред.] лично остается экономический рост, а это прежде всего инвестиции”, - потребовал глава государства.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко также 3 марта сменил главу Министерства связи и информатизации.

Лукашенко сменил главу Министерства связи и информатизации