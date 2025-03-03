Лукашенко назначил нового вице-премьера
Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта назначил Владимира Караника заместителем премьер-министра, курирующего социальную сферу. После других кадровых назначений большая часть министров осталась на своих должностях.
Владимир Караник раньше занимал пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета. А в 2019-2020 годах, напомним, он был министром здравоохранения.
Кто займет место главы Гродненского облисполкома, пока неизвестно. Первым вице-премьером, как и ранее, остался Николай Снопков, а руководителем Аппарата Совмина - Константин Бурак.
Также глава государства оставил на своих местах в новом правительстве глав следующих министерств и ведомств:
- Министерства антимонопольного регулирования и торговли (Артур Карпович),
- Министерства внутренних дел (Иван Кубраков),
- Министерства здравоохранения (Александр Ходжаев),
- Министерства иностранных дел (Максим Рыженков),
- Министерства информации (Марат Марков),
- Министерства культуры (Руслан Чернецкий),
- Министерства обороны (Виктор Хренин),
- Министерства образования (Андрей Иванец),
- Министерства по налогам и сборам (Дмитрий Кийко),
- Министерства по чрезвычайным ситуациям (Вадим Синявский),
- Министерства спорта и туризма (Сергей Ковальчук),
- Министерства труда и социальной защиты (Наталия Павлюченко),
- Министерства финансов (Юрий Селиверстов),
- Министерства экономики (Юрий Чеботарь),
- Министерства юстиции (Евгений Коваленко),
- Государственного комитета по имуществу (Дмитрий Матусевич),
- Государственного пограничного комитета (Константин Молостов),
- Государственного таможенного комитета (Владимир Орловский).
Назначая этих людей, Лукашенко назвал этот состав правительства “новым старым”.
Сохранят или нет свои должности действующие премьер-министр, министр архитектуры и строительства, министр жилищно-коммунального хозяйства, министр лесного хозяйства, министр промышленности, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, министр сельского хозяйства и продовольствия, министр транспорта и коммуникаций, министр энергетики, пока неизвестно.
“Еще раз хочу обозначить особенность работы будущего правительства, на которой буду настаивать. Эта особенность заключается в том, что значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра”, - утверждает президент.
По его словам, премьер-министр “организовывает работу правительства, ведет заседания правительства, но ни в коем случае не принимает каких-то единоличных решений и не довлеет над членами” Совмина.
“Основной задачей для этого [экономического. - прим. ред.] блока и Николая Геннадьевича [Снопкова. - прим. ред.] лично остается экономический рост, а это прежде всего инвестиции”, - потребовал глава государства.
Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко также 3 марта сменил главу Министерства связи и информатизации.