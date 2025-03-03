Лукашенко сменил главу Министерства связи и информатизации
Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 3 марта, провёл ряд кадровых назначений. В частности, он сменил главу Министерства связи и информатизации. Этот пост с августа 2018 года занимал Константин Шульган.
Новым министром связи и информатизации, по данным Telegram-канала “Пул Первого”, стал Кирилл Залесский, который до этого занимал пост заместителя начальника секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий.
Причину смены руководства Министерства связи и информатизации пресс-служба Лукашенко пока не называла, равно как и то, займёт ли какой-то другой пост в правительстве покинувший министерское кресло Константин Шульган.