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Лукашенко сменил главу Министерства связи и информатизации

Лукашенко сменил главу Министерства связи и информатизации
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 3 марта, провёл ряд кадровых назначений. В частности, он сменил главу Министерства связи и информатизации. Этот пост с августа 2018 года занимал Константин Шульган.

Новым министром связи и информатизации, по данным Telegram-канала “Пул Первого”, стал Кирилл Залесский, который до этого занимал пост заместителя начальника секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

Новый глава Минсвязи Кирилл Залесский
Новый глава Минсвязи Кирилл Залесский

Причину смены руководства Министерства связи и информатизации пресс-служба Лукашенко пока не называла, равно как и то, займёт ли какой-то другой пост в правительстве покинувший министерское кресло Константин Шульган.

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