Лукашенко сменил главу Министерства связи и информатизации

Опубликовано: 03.03.2025 11:31 , Обновлено: 03.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 3 марта, провёл ряд кадровых назначений. В частности, он сменил главу Министерства связи и информатизации. Этот пост с августа 2018 года занимал Константин Шульган.

Новым министром связи и информатизации, по данным Telegram-канала “Пул Первого”, стал Кирилл Залесский, который до этого занимал пост заместителя начальника секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

Новый глава Минсвязи Кирилл Залесский

Причину смены руководства Министерства связи и информатизации пресс-служба Лукашенко пока не называла, равно как и то, займёт ли какой-то другой пост в правительстве покинувший министерское кресло Константин Шульган.