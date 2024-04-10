Лукашенко решил отметить День космонавтики в России. Что запланировал обсудить с Путиным "один на один"?

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Опубликовано: 10.04.2024 12:38 , Обновлено: 10.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшие дни планирует отправиться с рабочим визитом в Россию. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в его Администрации.

Как пояснили в пресс-службе Лукашенко, в четверг, 11 апреля , у него запланирована личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Как ожидается, в формате “один на один” в Москве главы двух государств обсудят следующие вопросы, которые “требуют рассмотрения на высшем уровне”:

развитие сотрудничества Беларуси и России в различных сферах,

региональная и международная обстановка,

координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.

В пятницу, 12 апреля , когда на постсоветском пространстве отмечают День космонавтики, Лукашенко с Путиным запланировали “совместное мероприятие”, в рамках которого, как ожидается, они подведут итоги недавно завершившейся миссии на Международной космической станции, в которой впервые в истории работал экипаж Союзного государства.

По данным Администрации Лукашенко, президенты Беларуси и России намерены пообщаться с вернувшимися на Землю космонавтами и обсудить “дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере”.

Напомним, в рамках недавней миссии, которую возглавил космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, уроженец Беларуси, в космосе побывала и первая в истории суверенной Беларуси женщина-космонавт, Марина Василевская. Они провели на орбите 14 суток и благополучно вернулись Землю 6 апреля.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что Александр Лукашенко 19 марта подписал указ №100 “О статусе белорусского космонавта”, который закрепляет права и обязанности космонавта в нашей стране.

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