Лукашенко разрешил комиссии при Генпрокуратуре сообщать белорусам, есть ли в отношении них "проверки". Как это работает?

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Опубликовано: 17.10.2024 21:26 , Обновлено: 17.10.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября подписал указ № 397, который изменяет работу созданной еще в 2023 году при Генеральной прокуратуре комиссии по рассмотрению обращений белорусов. Теперь ее деятельность касается не только граждан Республики за границей, но и тех, кто живет в стране.

Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, комиссия теперь будет работать постоянно. Обращения белорусов, находящихся в Республике, планируют рассматривать по поручению главы государства.

По информации пресс-службы, в результате рассмотрения комиссия должна сообщить обратившимся белорусам:

о наличии или отсутствии в отношении них административного процесса или возбужденного уголовного дела,

проведении в отношении них проверки согласно уголовно-процессуальному законодательству или по административному процессу,

а также о наличии или же отсутствии оснований для проведения такой проверки.

Как сказано в тексте указа, обращаться в комиссию можно как в письменной, так и в электронной форме. Пока точно не известно, как именно будет работать комиссия с обращениями белорусов, находящихся в стране. Возможно, комиссия будет передавать Лукашенко обращение человека или информацию из него, а президент в свою очередь будет поручать или же нет рассмотрение.

[info_b]Полностью с текстом указа главы государства можно ознакомиться здесь. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал о работе этой комиссии, когда она касалась только уехавших из Республики белорусов. В феврале 2023 года в Генпрокуратуре сообщали, что ответа на запрос придется ждать до двух месяцев. Однако комиссия, созданная согласно указу № 25 «О рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений», может продлить срок рассмотрения до трех месяцев.

Сколько придется ждать ответа и куда писать желающим вернуться в Беларусь. Подробности

Позже, в марте 2023-го, Генпрокуратура запустила сайт и Telegram-бот для белорусов, которые уехали из страны после событий 2020 года и желают вернуться на родину.

Генпрокуратура запустила телеграм-бот и сайт для желающих вернуться белорусов