Лукашенко рассказал силовикам, почему все время готовится к войне

Опубликовано: 04.10.2022 12:25 , Обновлено: 04.10.2022

Александр Лукашенко 5 октября решил выступить перед собранными для этого силовиками. Он рассказал им, что США хотят разрушить Евросоюз, а Россию уничтожить. А сам он готовится к войне, но с другой целью.

Среди участников совещания премьер-министр, глава Администрации президента, руководство военного, силового и правоохранительного блока, командующие войсками.

По его словам, о мобилизации в Беларуси говорят уехавшие из страны представители оппозиции.

“Начинают хвататься за разного рода поводы: Россия объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завра объявят мобилизацию”, - пожаловался он и заверил, что в мобилизации нет необходимости, так как на территории Беларуси нет войны.

“Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами “Лукашенко готовится к войне”. Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: “Если хочешь мира, готовься к войне”, - признался Александр Лукашенко.

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“Циничные высказывания в адрес Российской Федерации”

Также по его словам, главную роль в дестабилизации в регионе играют США. По мнению Александра Лукашенко, они хотят ослабить ЕС и уничтожить Россию.

“На межгосударственном уровне звучат циничные высказывания в адрес Российской Федерации со стороны западных политиков. Я не буду приводить примеры: вы их хорошо знаете. Начиная от конкретных заявлений конкретных депутатов и лидеров и заканчивая трибуной Организации Объединенных Наций”, - отметил Александр Лукашенко.

По его мнению, уничтожить Россию США хотят, чтобы “подобраться” к Китаю.

“Одновременно усилить зависимость Европейского союза от Соединенных Штатов. Если, увидите, не пойдут навстречу США, Евросоюз Америка разрушит”, - заявил он силовикам.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 23 сентября после посещения «Хатыни» ответил на вопросы журналистов госизданий. Там он пообещал, что не будет объявлять мобилизацию в Беларуси.

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