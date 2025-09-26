МИД Польши вновь призвал своих граждан «незамедлительно» покинуть Беларусь

Опубликовано: 26.09.2025 09:16 , Обновлено: 26.09.2025

Посольство Польши в Минске 25 сентября выступило с официальным заявлением по случаю открытия границы с Беларусью. Полякам, находящимся в Беларуси, предложили воспользоваться восстановлением приграничного движения в пунктах пропуска лишь для того, чтобы "незамедлительно покинуть" территорию страны.

Несмотря на решение польского Министерства внутренних дел и администрации Польши возобновить пограничное движение в пунктах пропуска на границе с Беларусью, внешнеполитическое ведомство страны по-прежнему считает ситуацию в Беларуси неблагоприятной, в том числе, из-за продолжающейся войны в соседней Украине.

В связи с этим Министерство иностранных дел Польши повторило свои старые рекомендации, посоветовав гражданам своей страны “воздержаться от любых поездок в Республику Беларусь”, а тем, кто уже находится в стране, “незамедлительно покинуть её территорию, используя доступные коммерческие и частные средства”.

В МИД предупредили поляков, что в случае “резкого ухудшения ситуации с безопасностью” или “других непредвиденных обстоятельств” границу с Беларусью могут снова закрыть, после чего “эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер Польши Дональд Туск, объявив об открытии пограничных переходах с Беларусью, не исключил их возможного закрытия снова. По его словам, Польша готова снова закрыть переходы “без колебаний, если возникнет необходимость”.

Туск объявил об открытии границы Польши с Беларусью