Лукашенко рассказал, какую "движуху" должны видеть белорусы - "Как жиманул сверху"

Опубликовано: 07.11.2022 16:10 , Обновлено: 07.11.2022

Александр Лукашенко заявил 7 ноября, что считает выстроенную им государственную систему в Беларуси "неплохой". Но потом признался, что заметил перекосы, например, в ценообразовании, из-за чего пришлось "жимануть".

“Как жиманул сверху - вся вертикаль власти выстроилась. Ну да, кто-то так-сяк, но выстроилась же. И не только вертикаль власти. И субъекты хозяйствования: и государственной, и частной формы собственности. Это действия власти. Нормальные”, - считает он.

В то же время, Александр Лукашенко признался, что предложил сделать ВНС конституционным органом, потому что система не может быть “постоянной, статичной”. По его [link href=“https://president.gov.by/ru/events/poseshchenie-chempionata-po-kolke-drov-sredi-zhurnalistov” rel=“noopener” target=“_blank”] словам [/link], это требование не только “мира вокруг”, но и потому что он хочет, чтобы белорусы выдели изменения.

Глава МАРТ разрешил расти ценам в Беларуси. Но «контролируемо»

“Вообще народ должен видеть эту движуху”, - заявил Александр Лукашенко.

Ранее Телеграф сообщил, что во время посещания БНБК в Пуховичском районе Минской области Александр Лукашенко заявил, что в планах властей обеспечить все многодетные семьи в Беларуси квартирами. Он назвал это элементом “демографической безопасности”. По его словам, в планах властей также пересмотр “всех льгот”.

В Беларуси пересмотрят «все льготы». Что планируют?