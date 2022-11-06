В Беларуси пересмотрят "все льготы". Что планируют?

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Опубликовано: 06.11.2022 12:41 , Обновлено: 06.11.2022

Во время посещания БНБК в Пуховичском районе Минской области Александр Лукашенко заявил, что в планах властей обеспечить все многодетные семьи в Беларуси квартирами. Он назвал это элементом "демографической безопасности". По его словам, в планах властей также пересмотр "всех льгот".

“Мы сейчас выстраиваем социальные программы, особенно по жилью. Многодетные в приоритете. Трое - это приоритет. В течение года, максимум двух мы обязательно обеспечим многодетных жильем. Потому что это важнее, чем БНБК. Это демографическая безопасность, это независимость нашей страны. Если у нас будут дети”, - заявил он.

Александр Лукашенко признал, что население страны сокращается, но считает, что это происходит “по-немногу”.

[info_b] Согласно данным Белстата, в 2021 году, белорусов стало 9 255 524 человек. Это на 94,1 тыс меньше, чем было в 2020 году. В 2020 году количество людей в стране тоже сократилось - на 60,6 тыс. человек. И это был [link href=“https://telegraf.news/obshhestvo/belorusov-za-2021-god-stalo-na-94-1-tys-menshe-kuda-propali/” rel=“noopener” target=“_blank”] рекорд [/link] за несколько лет. [/info_b]

Александр Лукашенко пообещал в связи с этим пересмотреть в Беларуси “все льготы”. “И где только будет возможно, перенесем их на многодетных, военных. И арендное жилье, которое у вас строит предприятие. Мы его будем поддерживать, чтобы обеспечить рабочий класс жильем”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/poseshchenie-belorusskoy-nacionalnoy-biotehnologicheskoy-korporacii” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] он. Александр Лукашенко не уточнил, когда начнется пересмотр льгот и какие конкретно будут подвергнуты изменениям.

Ранее Телеграф сообщил, что министерство архитектуры и строительства выпустило постановление № 87 от 17 октября 2022 г. Согласно нему стоимость одного квадратного метра жилья, возводимого с господдержкой, теперь будет привязана к средней по Беларуси зарплате.

Минстройархитектуры привязало цену «квадрата» жилья к средней зарплате по Беларуси