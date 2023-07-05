"Готовы уничтожить любого" - В ВСУ объявили о стягивании войск и техники к границе с Беларусью

Опубликовано: 05.07.2023 07:49 , Обновлено: 04.07.2024

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев 4 июля заявил об усилении северной границы Украины. Одной из основных причин стягивания дополнительной боевой техники и личного состава к этому участку границы в ВСУ назвали обострение ситуации вокруг Запорожской АЭС.

По словам Наева, работа в этом направлении не прекращалась с тех пор, как Украина “выбила” российские войска с севера.

“Возводятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны”, - рассказал подробнее об усилении границы (на севере Украина граничит с Беларусью и Россией) командующий объединенными силами ВСУ в своём телеграм-канале.

“Наша разведка работает достаточно эффективно. Мы хорошо изучили врага и четко владеем ситуацией по его планам. Наши воины прошли боевое согласие и готовы уничтожить любого, кто посягнет на нашу территорию”, – добавил он.

Напомним, 30 июня на заседании Ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский поручил военным усилить северное направление, а ситуацию в Беларуси - держать “на постоянном контроле”.

Зеленский поручил усилить границу с Беларусью

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, в свою очередь, заявил об укреплении обороны на северном направлении “в связи с возможностью размещения в Беларуси” бойцов ЧВК “Вагнер”.

«Бояться их нечего» — Лукашенко рассказал, что будет делать ЧВК «Вагнер» в Беларуси

“Не будет никогда”- Лукашенко отверг слухи о “лагерях для “вагнеровцев”

В свою очередь Александр Лукашенко 27 июня подтвердил нахождение главы ЧВК “Вагнер” в Беларуси, а в ходе встречи с министром обороны Виктором Хрениным рассказал, что именно будут делать бойцы ЧВК «Вангер» в Беларуси.

Он отверг всю информацию о строящихся лагерях для ЧВК “Вагнер”, но заявил, что но при необходимости помогут бойцам Евгения Пригожина с временным размещением в Беларуси. Лукашенко также заявил, что на территории страны “не будет никогда” “никаких пунктов по набору “Вагнера”.

“Вот на сей момент, я полагаю, что никаких пунктов нам открывать не надо и их не будет. А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу”, - цитирует его государственное агентство БелТА. При этом он подчеркнул, что белорусские власти “прагматично подходят” к вопросам, связанным с размещением ЧВК “Вагнер”.