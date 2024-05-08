В Минобороны пообещали построить 3000 арендных квартир для белорусских военных. Как смогут получить в собственность?

Опубликовано: 08.05.2024 16:40 , Обновлено: 08.05.2024

Начальник управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил (ВС) Беларуси полковник юстиции Максим Ноздрин рассказал, что в 2024-м и 2025 годах запланировали построить более 3000 квартир для военнослужащих. Речь идет об арендном жилье, которое впоследствии военные смогут приобрести в собственность.

Ноздрин рассказал, что по всей стране в местах расположения подразделений ВС строят арендное жилье для военных, “которое заселяется быстрыми темпами”.

«Предполагается в течение 2024 - 2025 годов построить более 3000 квартир для военнослужащих, в отношении которых в последующем возможно будет реализовать право на приобретение в собственность как на возмездной, так и на безвозмездной основе», – процитировал полковника юстиции Telegram-канал Министерства обороны.

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В феврале 2023 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ “Об арендном жилье для военнослужащих”. Согласно документу, такое жилье безвозмездно, то есть бесплатно, передается в собственность при наличии 25 календарных лет выслуги на военной службе.

А если военный отслужил 20 лет, арендное жилье можно приобрести в собственность с оплатой в рассрочку до 15 лет. Если военнослужащий погиб в связи с исполнением служебных обязанностей, члены его семьи могут получить занимаемое ими арендное жилье в собственность на безвозмездной основе, независимо от выслуги лет погибшего.

Подробнее с текстом указа можно ознакомиться здесь.

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Также, по словам Ноздрина, для военных строят жилье с долевым участием и в жилищно-строительных потребительских кооперативах (ЖСПК). “В настоящее время в ЖСПК направлено более 1000 человек”, - сообщил начальник управления жилищного обеспечения ВС.

Сколько квадратных метров арендного жилья собрались построить в 2024 году

Начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Василючек в январе 2024 года рассказала агентству БелТА, что арендное жилье в Беларуси строят преимущественно за счет бюджетных средств.

По словам Василючек, в этом году запланировали построить около 355 тыс. кв.м арендного жилья, из них для военнослужащих - порядка 280 тыс.