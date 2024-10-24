Польский актёр съездил в Беларусь и попал в скандал. В чем обвинили?

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Опубликовано: 24.10.2024 16:18 , Обновлено: 24.10.2024

Польский актёр Ярослав Якимович угодил в центр настоящего политического скандала после недавнего визита в соседнюю Беларусь. Во время путешествия по стране он снял несколько видеороликов, которые выложил у себя в соцсетях, однако их общий посыл в Польше не оценили. Настолько, что ситуацию прокомментировало даже польское Министерство иностранных дел.

По итогам своей поездки в Беларусь Якимович выложил несколько небольших роликов в Youtube и в TikTok, с помощью которых попытался “развеять мифы” о том, как живут белорусы в условиях западных санкций.

Так, он показал широкий ассортимент некоторых местных продуктовых магазинов, в торговых центрах показал наличие популярных западных брендов, которые не ушли из страны несмотря на санкции, а также продемонстрировал, как отдыхают по вечерам горожане в кафе и ресторанах в центре Минска. Причём, судя по роликам, прокатился польский актёр не только по белорусской столице, но и по областным центрам - ролики он выкладывал ещё из Гродно и Бреста.

И везде он буквально осыпал комплиментами Беларусь - за хорошие дороги, приемлемые для простых людей цены в магазинах и так далее, и призывал “никому, кто здесь не был, не позволять говорить” неприглядные вещи об этой стране.

Впрочем, в Польше его комплиментарные видео вызвали неоднозначную реакцию, в том числе, у официальной Варшавы. Так, портал wp.pl опубликовал комментарий Министерства иностранных дел по поводу серий публикаций Якимовича. Ведомство усмотрело в них “пропаганду” и “восхваление властей” Беларуси, недопустимую, по мнению польского МИД в свете нынешнего миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

В МИД осудили любые “проявления героизации власти в Минске” и призвали ” общественных деятелей с широким охватом” к большей “осторожности в нынешней геополитической ситуации”. При этом давать оценку действиям конкретно Якимовича в МИД не стали.

“Мы можем лишь подтвердить, что чья-либо деятельность, соответствующая пропагандистским целям стран, явно враждебных Польше, не служит безопасности Польши в широком понимании этого слова”, - заявили в МИД.

В свою очередь сам актёр в комментарии другому польскому порталу Fakt.pl заявил, что все его хвалебные речи касались исключительно “белорусских городов и самих белорусов”, а не государства и его политической структуры. При этом он подчеркнул, что все записи были сняты искренне, а не по чьему-то политическому заказу, в чём его упрекали некоторые в Польше.

“Есть поговорка: дурак знает, мудрый задается вопросом. Извините, вы говорите не видя, а я говорю о том, что вижу”, - заявил он в ответ на критику в свой адрес.

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