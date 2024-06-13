Лукашенко приказал Минтруда ввести «барьеры» для многодетных, которых «к рублю подпускать нельзя»

Опубликовано: 13.06.2024 14:14 , Обновлено: 13.06.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал у Министерства труда и социальной защиты усовершенствовать систему поддержки многодетных семей. По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы "исключить случаи злоупотребления со стороны нерадивых родителей". Такое поручение Лукашенко дал в четверг, 13 июня, после того, как назначил нового главу Минтруда.

“Не секрет, что у нас много семей многодетных, кого вообще к рублю подпускать нельзя. И эти деньги до детей не доходят: их пропивают или ещё как-то. Поэтому надо выработать систему, чтобы, поддерживая многодетных (а мы будем их поддерживать, это вопрос номер один для нас, и по жилью и так далее), установить барьер и критерии, как донести деньги до детей”, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Также он добавил, что нужно “очень аккуратно, не формально относиться к этим вопросам”. По словам президента, выплаты должны получать те, “кому они предназначены”, передало информагентство “БелТА”.

[info_b]Напомним, с 1 января 2015 года по 31 декабря 2024 года Минтруда установило дополнительную меру господдержки многодетных семей – единовременное предоставление семейного капитала при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Его размер составляет:

— при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года – 10000 долларов;

— при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года – ** 22500 белорусских рублей;**

— при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года – 23737,5 белорусских рубля. [/info_b]

К слову, в этот же день Лукашенко провёл несколько кадровых назначений. Глава государства назначил нового министра информации, руководителя Министерства труда и социальной защиты, председателя правления гостелеканала ОНТ, помощника по Минской области и не только.

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Ранее Telegraf.news писал, что этим летом многодетные семьи в Беларуси, как и в прошлом году, могут рассчитывать на единовременную материальную помощь к новому учебному году. Её выплачивают из госбюджета на каждого ученика, получающего общее среднее и специальное образование на уровне общего среднего образования. Посмотрели, какую сумму могут получить многодетные к 1 сентября, и какие документы для этого нужно собрать.

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