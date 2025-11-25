Лукашенко предупредил чиновников об опасности конфликта с «другим президентом»

Опубликовано: 25.11.2025 13:21 , Обновлено: 25.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 ноября провёл заседание Президиума Всебелорусского народного собрания (ВНС). На встрече глава государства, который одновременно является и председателем ВНС, обозначил главные задачи второго заседания VII ВНС, намеченного на 18-19 декабря, и предостерёг своих подчинённых от опасности конфликта с «другим президентом».

В Администрации Президента указали на “символическое значение” сегодняшнего заседания Президиума ВНС, а сам предстоящий народный сход глава государства назвал “очень крупным мероприятием, от которого зависит жизнь наших людей”.

“Исполнять то, что будет принято на ВНС - это задача всех. Это касается всех: всего общества и прежде всего органов власти”, - пояснил суть грядущего ВНС.

Он потребовал от Президиума вырабатывать определённый “бесконфликтный” стиль работы, который “сохранится навсегда”.

“Возможно, на его выработку потребуются годы, но приступать надо уже сейчас. Самое опасное для нас (люди это подметили, особенно специалисты), если ВНС (не сегодня, конечно) потом с другим Президентом начнет конфликтовать. Это беда. Никакого конфликта быть не должно. Поэтому, выстраивая по сути работу ВНС и его Президиума, надо делать так, чтобы каждый занимался своим делом”, - потребовал Лукашенко.

Он потребовал сохранения чёткого разделения полномочий Президента и Президиума ВНС.

“Президент есть Президент. Это глава государства, его полномочия десятилетиями уже, грубо говоря, по-народному, устаканились, и не надо это разрушать. Это дает определенный эффект”, - убеждён Лукашенко.

На Всебелорусское народное собрание же он возложил ответственность за решение более крупных, “глобальных” вопросов - определение общего направления работы государства и стратегических задач, утверждение программы социально-экономического развития страны на пятилетку. Глава государства потребовал, чтобы ВНС не уподоблялось “неким органам, которые бегают по стране и контролируют какие-то процессы”.

“У нас тут некоторые болеют этой проблемой - как устроить работу ВНС, делегатов… Предлагают контролировать всё и вся. Этого допустить нельзя. У каждого свои обязанности и полномочия. Если мы будем нарушать определенный порядок, мы придем к печальным последствиям”, - предостерёг от такого развития событий Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что организационный комитет, который занимается подготовкой заседаний будущего ВНС, был создан ещё в феврале этого года. Планировалось, что следующее заседание пройдёт в апреле. В оргкомитет вошли ряд министров, председатели облисполкомов и Мингорисполкома и некоторые другие высшие должностные лица под руководством премьер-министра. После формирования оргкомитета, как ранее рассказал Telegraf.news, Лукашенко перечислил четыре основных вопроса, которые планируется обсудить на следующем заседании ВНС.

[link href=“https://telegraf.news/politika/lukashenko-nazval-sroki-sledujushhego-vns-kakie-4-voprosa-poobeshhal-obsudit/” class=“rek_internal”] Лукашенко назвал сроки следующего ВНС. Какие 4 вопроса пообещал обсудить? [/link]

А чуть ранее Президент официально разрешил не публиковать решения ВНС, постановления Президиума ВНС, а также распоряжения председателя ВНС. Публиковать их теперь обязаны только в случае, если Президиум или председатель ВНС отдельно принял такое решение. Раньше это было обязательным требованием, как для всякого официального нормативно-правового акта.

[link href=“https://telegraf.news/politika/lukashenko-razreshil-ne-publikovat-resheniya-vsebelorusskogo-narodnogo-sobraniya/” class=“rek_internal”] Лукашенко разрешил не публиковать решения Всебелорусского народного собрания [/link]