Польша купила американские ракеты, способные уничтожать ПВО за 200 километров. Чем опасны?

Опубликовано: 28.01.2025 19:36 , Обновлено: 28.01.2025

Министерство обороны Польши подписало контракт с США на поставку польским ВВС ракет AGM-88G AARGM-ER. Они используются для поражения систем ПВО на расстоянии более 200 км.

“Они позволят в полной мере использовать потенциал польских пилотов и самолетов F-35”, — заявил Владислав Косиняк-Камыш. Впрочем, самих самолётов в распоряжении польских пилотов пока нет. Их поставки из США планируются только ближе к лету 2025 года.

Сейчас же первые из 32 заказанных F-35 используются для тренировок польских пилотов в США.

[inf]Американские ракеты AGM-88G были разработаны для борьбы с наземными радиолокационными системами и противовоздушной обороной. По информации Министерства национальной обороны Польши, их дальность действия составляет более 200 км, что позволяет самолету уничтожать системы противника, оставаясь при этом на “безопасном расстоянии”.

Последня модификация AGM-88G AARGM-ER может автономно обнаруживать, идентифицировать и уничтожать системы ПВО, а также устойчива к радиолокационным помехам. Она имеет усовершенствованые двигатель и систему управления, что увеличивает дальность полета и маневренность, что важно для уклонения.[/inf]

В прошлом польские ВВС использовали ракеты для уничтожения ПВО, разработанные в СССР – они были на вооружении самолетов Су-22. В начале XXI века Польша закупила истребители F-16, первые западные боевые самолеты в составе ВВС Польши, но для них такое вооружение не поставлялось.

В свою очередь, начиная с 1983 года Соединенные Штаты регулярно использовали такие ракеты в вооруженных конфликтах, особенно во время войн в Персидском заливе и интервенции в Ливию в 2011 году.

Самым последним случаем запуска ракет AGM-88 HARM на поле боя был в Украине. Что удивило военных экспертов на тот момент, так это адаптация ракет из США для запуска с произведенных в СССР Су-27 и МиГ-29.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября 2024 года на встрече со студентами Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники назвал единственную “красную линию”, за которой может последовать применение ядерного оружия, причём как со стороны Беларуси, так и Россию.

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