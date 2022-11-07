Лукашенко предложил подвезти дрова "своим людям" за границей - "Готовы вместе топить печку"

Опубликовано: 07.11.2022 15:24 , Обновлено: 07.11.2022

Александр Лукашенко 7 ноября во время соревнований по рубке дров среди работников государственных СМИ заявил, что дрова могут послужить символом мирных настроений в Беларуси.

“Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова… Мы можем организовать и подвезти к границе эти дрова”, - предложил Александр Лукашенко.

По его мнению, это даст понять литовцам, латышам, украинцам и даже полякам, что белорусы - “люди мирные”.

“Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/poseshchenie-chempionata-po-kolke-drov-sredi-zhurnalistov” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] он.

С другой стороны, он предложил завезти в Беларусь латышей, литовцев и поляков - “пусть рубят на дрова сами”.

Возможно, такие мысли у Александр Лукашенко появились после недавних слова главы Минлесхоза Беларуси. Министр лесного хозяйства 9 октября заявил, что ситуация с реализацией продукции лесоперерабатывающей промышленности Беларуси остаётся сложной. По его словам, европейцы отказываются закупать древесину и топливо из нее в Беларуси.

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Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко во время посещения нового комбикормового завода БНБК в Пуховичском районе недалеко от Минска заявил, что в Беларуси теперь много корма для рыб.

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