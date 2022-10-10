"Замерзают, но брать не хотят" - Глава Минлесхоза рассказал, что ЕС отказался закупать древесину в Беларуси

Опубликовано: 10.10.2022 07:05 , Обновлено: 10.10.2022

Министр лесного хозяйства 9 октября заявил, что ситуация с реализацией продукции лесоперерабатывающей промышленности Беларуси. остаётся сложной. По его словам, европейцы отказываются закупать древесину и топливо из нее в Беларуси.

По словам Александра Кулика, белорусским производителям пришлось искать альтернативные варианты и рынки сбыта. Но получилось не везде. Пеллетные производители пока смогли реализовать после “провала в августе” примерно 20% от объема производства.

“Проработали много вариантов. По пиломатериалам вопрос практически снят. В августе-сентябре восстановлены объемы досанкционные. Да, не та маржинальность, рентабельность меньше. Но главное, чтобы работали наши деревообрабатывающие производства”, - поделился оптимизмом Александр Кулик, [link href=“https://www.belta.by/economics/view/kulik-rasskazal-o-merah-po-udeshevleniju-drevesiny-dlja-naselenija-i-o-pereorientatsii-rynkov-sbyta-528205-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

С другой стороны, в Беларуси было построено порядка 15 пеллетных производств, которые были рассчитаны на продажи в Европу.

“В августе был провал. Надо было найти новых потребителей, коль Европа замерзает, но не хочет брать наше топливо”, - признался министр сельского хозяйства Беларуси. По его словам, в странах Балтии 40% топливоснабжающих источников были рассчитаны под производство топлива в Беларуси.

“А теперь из возможных 25 тыс. т в месяц, что можем отгружать, нашли другие рынки сбыта. Порядка 5,5 тыс. т по сентябрю отгрузили”, - рассказал министр сельского хозяйства Александр Кулик загрузке белорусских пеллетных производств примерно на 20%. Впрочем, чиновник выказал надежду, что чем ближе зима, тем будет проще.

Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко отреагировал спустя более чем две недели на требование Александра Лукашенко выработать решения для удешевления строительной древесины для белорусов.

Головченко пообещал ускориться к 1 марта 2023 года, чтобы удешевить древесину для белорусов