"Корм есть" - Лукашенко приказал чиновникам "сесть и подумать", какую рыбу разводить в Беларуси

Опубликовано: 04.11.2022 12:56 , Обновлено: 04.11.2022

Александр Лукашенко во время посещения нового комбикормового завода БНБК в Пуховичском районе недалеко от Минска заявил, что в Беларуси теперь много корма для рыб.

А потому чиновники должны придумать, какую лучше разводить: “Сядьте и подумайте, что мы можем производить здесь, какую рыбу. Корм есть”.

“Ваше задание на зиму. И вы должны сказать. Что Турчин, что Караник, что Крупко. Это хорошее направление”, - заявил он, уточнив что речь должна идти про ценные породы.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 6 октября собрал чиновников на экономическое совещание, где запретил им говорить сочетание трех слов.

Лукашенко запретил чиновникам говорить 3 слова