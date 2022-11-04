"Корм есть" - Лукашенко приказал чиновникам "сесть и подумать", какую рыбу разводить в Беларуси
Александр Лукашенко во время посещения нового комбикормового завода БНБК в Пуховичском районе недалеко от Минска заявил, что в Беларуси теперь много корма для рыб.
А потому чиновники должны придумать, какую лучше разводить: “Сядьте и подумайте, что мы можем производить здесь, какую рыбу. Корм есть”.
“Ваше задание на зиму. И вы должны сказать. Что Турчин, что Караник, что Крупко. Это хорошее направление”, - заявил он, уточнив что речь должна идти про ценные породы.
Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 6 октября собрал чиновников на экономическое совещание, где запретил им говорить сочетание трех слов.