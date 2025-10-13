Лукашенко предложил не "воспринимать в лоб" обещания Трампа

Опубликовано: 13.10.2025 08:17 , Обновлено: 13.10.2025

Президент Беларуси предложил не "воспринимать в лоб" обещания его американского коллеги Дональда Трампа. Так Александр Лукашенко прокомментировал вероятность поставок США ракет большой дальности "Томагавков" в Украину.

“Я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться”, - заявил Лукашенко на полях саммита СНГ в Таджикистане.

Заявления Трампа по поводу возможной передачи “Томагавков” Украине белорусский Президент предложил воспринимать исключительно как тактику Трампа “по самым острым вопросам”.

“Он, мне кажется, где-то наклоняет соответствующие органы власти и людей, где-то пожестче действует. А потом тактика такова, что он немножко отпускает и отходит. Поэтому не надо вот так в лоб это воспринимать, что завтра оно “полетит”, - высказал своё видение ситуации Лукашенко.

Он также фигурально напомнил о том, что “против любого яда есть и противоядие”.

“Думаю, что президент Соединенных Штатов это понимает лучше, чем кто-либо. И чтобы не скатиться в эту колею, когда будет к серьезному яду применено противоядие, он понимает, что этого быть не должно”, - процитировала политика его Администрация.

Лукашенко заявил, что знает Трампа “немножко как личность” и выразил мнение, что до поставок “Томагавков” Киеву “дело не дойдет”.

“Поэтому все будет нормально”, - резюмировал Президент Беларуси.

Трамп назвал условие передачи «Томагавков» Украине

Между тем сам президент США Дональд Трамп 12 октября назвал условие, при котором он готов будет передать ракеты большой дальности “Томагавк” Киеву. Он рассказал журналистам некоторые подробности двух телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым он накануне обсудил вопрос поставок американского оружия.

Трамп пояснил, что если дело всё же дойдёт до поставок этого дальнобойного оружия, на котором настаивает Киев, Соединённые Штаты не будут продавать эти ракеты Украине напрямую. Вместо этого будет использоваться анонсированная ранее процедура: США могут предоставить свои “Томагавки” НАТО, а уже сам Альянс по своему усмотрению сможет предложить их украинцам.

“Да, я мог бы сказать ему (Путину), что если война не будет завершена, мы вполне можем это сделать. Может быть, и нет, но мы можем это сделать… Хотят ли они, чтобы “Томагавки” летели в их сторону? Не думаю”, - процитировало заявление Трампа агентство Reuters.

Зеленский и Трамп обсудили по телефону «Томагавки» для Украины

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что, прежде чем согласиться на поставку “Томагавков”, он хочет знать, как Украина будет их использовать, поскольку он не хочет эскалации войны между Россией и Украиной.

Трамп «почти принял» решение о «Томагавках» Украине – «Задам ещё пару вопросов»