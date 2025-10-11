Зеленский и Трамп обсудили по телефону "Томагавки" для Украины

Опубликовано: 11.10.2025 17:40 , Обновлено: 11.10.2025

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп созвонились в субботу. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем канале на Telegram.

Он не рассказал каких-либо подробностей, а вот сам глава Украины раскрыл часть деталей беседы.

“Я проинформировал президента Трампа об атаках России на нашу энергетическую систему — и я ценю его готовность поддержать нас”, - написал Зеленский в соцсети X, назвав переговоры “очень позитивными и продуктивными”.

В Белом доме пока не делились информацией о беседе двух глав государств. Однако издание Axios со ссылкой на свои источники в Вашингтоне утверждает, что Трамп обсудил возможность передачи Украине ракет дальнего радиуса действия “Томагавк”. При этом разговор был достаточно продолжительным и длился около 30 минут.

Также Владимир Зеленский сразу после беседы с Трампом созвонился с премьер-министром Канады Марком Карни.

“Мы поделились подробностями наших контактов с президентом Трампом. Я проинформировал его о ситуации на поле боя и подлых ударах России по нашей энергетической инфраструктуре и людям. Мы обсудили конкретные шаги, которые могут помочь нам защититься от этого и повысить устойчивость нашей энергетической системы”, - сообщил Зеленский.

Ранее президент России Путин заявил, что поставка “Томагавков” Украине станет “совершенно новым, качественно новым этапом эскалации”.

Тем не менее Дональд Трамп сказал на днях, что не исключает такой возможности, но ему надо подумать, как Киев распорядится дальнобойным мощным оружием.

На следующей неделе украинская делегация во главе с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком и премьер-министром Юлией Свириденко собирается прилететь в Вашингтон на переговоры.