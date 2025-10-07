Трамп «почти принял» решение о «Томагавках» Украине – «Задам ещё пару вопросов»

Опубликовано: 07.10.2025 08:17 , Обновлено: 07.10.2025

Президент США Дональд Трамп 6 октября заявил, что "почти принял" решение по отправке в Украину высокоточных крылатых ракет "Томагавк", о чём Киев просит Вашингтон уже год. По словам политика, для принятия окончательного решения ему нужно задать "пару вопросов" украинской стороне.

“Я, в общем-то, принял решение, если подумать. Думаю, я хочу узнать, что они с ними делают - куда они их отправят. Мне нужно задать этот вопрос”, — заявил Трамп в ходе традиционного брифинга с журналистами в Белом доме.

Американский президент особо подчеркнул, что “не ищет эскалации” и в очередной раз заявил, что “эта война не должна была начаться”.

“Я задам несколько вопросов. Я же не ищу эскалации”, - пояснил президент США на уточняющий вопрос одного из журналистов, однако раскрывать подробности решения относительно “Томагавков” не стал.

[inf]“Томагавк” — это семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного и сухопутного базирования. Разработаны компанией General Dynamics и находится на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США уже более 40 лет. Её особенностью является полёт на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Скорость ракеты — 885 км/ч (0,74 Маха), дальность — от 1250 до 2500 км.

По расчётам американского аналитического центра “Институт изучения войны” (Institute for the Study of War, ISW), если Киев получит американские “Томагавки”, как минимум 1945 российских военных объектов, включая 76 авиабаз, окажутся в радиусе поражения дальнобойных ракет (модификация ракеты с радиусом поражения до 2500 км). [/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Дональд Трамп одобрил передачу ВСУ разведданных о целях на российской территории для нанесения ударов. По данным The Wall Street Journal (WSJ), Белый дом также рассматривает возможность поставок Киеву мощных дальнобойных систем.

Трамп разрешил передавать Украине координаты энергетических объектов РФ для нанесения ударов