Лукашенко потребовал от Кочановой "не устраивать чехарду" в органах власти

Опубликовано: 25.02.2025 12:58 , Обновлено: 25.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой "не устраивать чехарду в органах власти". По мнению главы государства, такая "чехарда" может быть со стороны принимаемых законов.

Поручение о недопущении “чехарды” Лукашенко дал Кочановой при обсуждении работы экспертного совета при Совете Республики.

“Чтобы мы, так сказать, раздавая полномочия и передавая от президента вниз, не устроили чехарду в органах власти и управления. А чехарда может быть, это самое опасное, со стороны законов, которые мы принимаем. Поэтому очень важно, чтобы эту систему не нарушили. И этому должен служить прежде всего экспертный совет”, - считает глава государства.

Фото: president.gov.by

[info_b]Экспертный совет при Совете Республики создали в июне 2021 года. Он в том числе анализирует проекты законодательных актов, чтобы найти на ранних стадиях разработки “позитивные и негативные последствия” их принятия и последующего практического применения, [link href=“https://belta.by/society/view/filtr-vazhnejshih-zakonodatelnyh-reshenij-kochanova-o-rabote-ekspertnogo-soveta-pri-sovete-respubliki-607570-2023/” target=“_blank” rel=“noopener”] писало [/link] агентство БелТА. [/info_b]

“Надо, чтобы власть была властью. Потому что требовать будет не с кого. Как мы будем исполнительскую дисциплину отлаживать в стране, если у нас не будет нормально функционировать вертикаль власти, которую мы можем сами разрушить законами?” - задался вопросом президент.

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Кочанова же в свою очередь отчиталась, что с 2021 года экспертный совет провел больше 140 заседаний. “Мы рассматриваем все законопроекты и указы, которые кладут на стол нам, а дальше идут на подпись вам”, - обратилась чиновница к Лукашенко, [link href=“https://president.gov.by/ru/events/doklad-predsedatela-soveta-respubliki-nacional-nogo-sobrania-belarusi-natal-i-kocanovoj” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] его пресс-служба.

По словам председателя Совета Республики, чуть больше четверти рассматриваемых документов экспертный совет оставляет без замечаний и предложений. “Мы не заставляем никого дорабатывать. Мы высказываем мнения экспертов. А дальше они [орган, который вносит на рассмотрение акт. - прим. ред.] уже вправе поступать, как они поступают”, - добавила Кочанова.

Ранее Telegraf.news писал, что председатель Совета Республики Кочанова на заседании президиума верхней палаты парламента в Кировском районе Могилевщины сказала депутатам, что говорить в ответ на жалобы населения.

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