"Он будет удовлетворен" - Кочанова сказала депутатам, что говорить в ответ на жалобы белорусов

Опубликовано: 01.11.2024 14:51 , Обновлено: 01.11.2024

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на заседании президиума верхней палаты парламента в Кировском районе Могилевщины сказала депутатам, что говорить в ответ на жалобы населения.

По мнению Кочановой, встречи с людьми, куда они приходят со своими жалобами и проблемами к депутатам, позволяют им оценить работу местных властей. “Послушайте внимательно человека, который пришел со своей проблемой - и он уже будет удовлетворен этим”, - считает глава Совета Республики.

Фото: Telegram-канал Совета Республики Национального собрания Беларуси

Она посоветовала парламентариям говорить следующее: “Лучше человеку сказать, что мы разберемся в вопросе и проанализируем, а не дать неправильную консультацию или неверно подсказать решение вопроса”.

Кочанова убеждена, что “самое главное” при работе с жалобами белорусов - это “квалифицированные консультации”, а “самое плохое” - когда людям обещают и не выполняют. “Если понимаем, что в этом вопросе мы не очень компетентны, нужно сделать все, чтобы разобраться”, - добавила она, передали в Telegram-канале Совета Республики.

Что касается обещаний, Кочанова привела такой пример и принцип действия: если где-то перенесли сроки капитального ремонта дома, нужно собрать местных жителей и просто поговорить с ними.

Ранее Telegraf.news писал, что глава Совета Республики поручила местным властям и руководителям предприятий держать “в поле зрения” ранее судимых белорусов. По ее словам, нужно сделать так, чтобы количество преступлений от тех, кто вернулся в общество, снизилось, а сами граждане “пришли и работали”.

Кочанова поручила исполкомам «держать в поле зрения» эту категорию белорусов