"Напишите и в конверте передайте" - Лукашенко предложил сформировать Совмин не по "обычной" схеме, чтобы потом "не плакался"

Опубликовано: 04.02.2025 13:18 , Обновлено: 04.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля на встрече с доверенными лицами на прошедших выборах предложил создать комиссию по формированию нового правительства. Он поделился, как именно видит эту задумку.

“Надо создать комиссию из высших должностных лиц … Надо сейчас посмотреть по списку, начиная от премьер-министра до руководителя концерна и губернаторов. На этой комиссии [председатель Совета Республики. - прим. ред.] Кочанова, [председатель Палаты представителей Национального собрания. - прим. ред.] Сергеенко, генеральный прокурор и так далее - вот эта верхушка”, - озвучил потенциальный состав такой комиссии глава государства.

Предполагается, что члены комиссии буду вносить свои предложения, которые Лукашенко пообещал “рассмотреть при принятии решений”.

“Не хотите, чтобы это было публично, напишите мне и в конверте передайте. Кроме меня никто не читает и не вскрывает, даже помощники. Я лично это делаю”, - [link href=“https://belta.by/president/view/lukashenko-nameren-sozdat-komissiju-dlja-predlozhenij-po-formirovaniju-novogo-sostava-pravitelstva-693535-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] слова президента госагентство БелТА.

Лукашенко считает, что “сейчас очень важно сформировать правительство крепкое, которое не будет ходить и плакаться, что там сложно, там трудно”.

Глава государства намекнул, что работа этой будущей комиссии должна будет оценить также работу недавно назначенных - до президентских выборов - министров. “Это не значит, что они получили индульгенцию. Это ваша [доверенных лиц и членов будущей комиссии. - прим. ред.] точка зрения. С вашей точки зрения, кто работает, кто не работает. Возьмите в комиссию это мнение и потом, сформулировав, доложите”, - поручил Лукашенко.

“Мне хотелось бы, чтобы не один я там росчерком пера это все делал и не по той схеме, как это обычно у нас принято. Но чтобы мы получили информацию в деталях по всем. У вас должна быть информация и от журналистов, и от обычных людей, от кого угодно”, - добавил он.

[info_b]Согласно ст. 84 [link href=“https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/” target=“_blank” rel=“noopener”] Конституции [/link] Беларуси, президент страны с предварительного согласия Палаты представителей назначает премьер-министра, определяет структуру правительства, назначает на должность и освобождает от должности заместителей премьер-министра, министров и других членов Совмина, принимает решение о его отставке или отставке членов правительства. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что правительство Беларуси 3 февраля официально сложило свои полномочия перед вновь избранным президентом страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

Впрочем, без правительства государство не осталось. Вслед за решением Головченко Лукашенко подписал указ «О полномочиях правительства Республики Беларусь», которым поручил членам правительства продолжить выполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Правительство Беларуси сложило свои полномочия. Но Головченко пока остался в кресле премьера