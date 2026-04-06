Лукашенко посоветовал генсеку ОДКБ быть «очень осторожным» с Арменией – «Очень непростая ситуация»

Опубликовано: 06.04.2026 13:14 , Обновлено: 06.04.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 6 апреля, провёл в Минске официальную встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым. В числе прочего глав государства прокомментировал непростые отношения регионального союза с Арменией и посоветовал генсеку ОДКБ лично встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном, но при этом быть "очень осторожным" с руководством этой страны.

Как сообщили в Администрации Президента (АП), взаимоотношения с Арменией Лукашенко назвал “проблемным вопросом” для ОДКБ, которое требует особого внимания, к чему и призвал руководителя организации.

“Нам надо быть более корректными и аккуратными в работе с Арменией. Вы знаете, что Армения вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ, но в то же время остается в Организации. Надо быть очень корректными”, - заявил Президент Беларуси, упомянув грядущие парламентские выборы, намеченные в стране на это лето.

По мнению Лукашенко, в электоральный период в Армении складывается “очень непростая ситуация”. “Поэтому нам надо быть очень аккуратными и осторожными в отношениях с Арменией”, - добавил он и призвал Масадыкова рассмотреть возможность организации своей встречи с руководством страны.

По его словам, в “острый электоральный период” руководство Армении “будет честно и откровенно” говорить о ситуации в стране, в том числе и “на треке ОДКБ”.

“Если бы Вы побывали там и поговорили и с премьер-министром, и с президентом, с секретарем Совета безопасности Армении, узнали их позицию на будущее, было бы неплохо”, - дал свои рекомендации Масадыкову Лукашенко.

Напомним, формально Армения остается членом ОДКБ, но фактически заморозила свое участие в организации ещё в 2024 году. Официальные делегации Еревана не участвуют в заседаниях, мероприятиях и работе организации. Кроме того, страна отказалась платить членские взносы, считая, что союз не выполнил свои обязательства по защите территории Армении в 2022 году, во время военного конфликта с Азербайджаном.

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Ещё в декабре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте заявил, что страна “перешла точку невозврата” и больше не вернётся в ОДКБ. По его словам, позиция Еревана “очень чёткая”.

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